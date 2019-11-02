ولي أمر طالب يتفاجأ بنقل ابنه من مدرسته بفيفاء إلى أخرى بأبها

جازان(صدى):

تفاجأ ولي أمر طالب بنقل ابنه من إحدى المدارس في محافظة فيفاء إلى مدرسة بأبها دون علمه، بسبب خلاف بسيط مع زوجته، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وقال والد الطالب في شكواه أنه تفاجأ عند دخوله على نظام نور بأن ابنه منقول من مدرسة الكوابسة بمحافظة فيفاء الى مدرسة الابتدائية والمتوسطة بأبها، وعند التواصل مع قائد مدرسة الكوابسة، رد علي بأن أتواصل مع مساعد مدير مكتب فيفاء للشؤون التعليمية.

وأضاف أنه تم التواصل مساعد مدير مكتب فيفاء للشؤون التعليمية، واستفسرت منه وذكر لي بأن موظف في محكمة فيفاء اتصل عليه، وقال بأن الأم لديها صك حضانة وتم نقل الطالب بناء على كلامه.

وأكد ولي أمر الطالب، أن هذه الكلام غير صحيح وليس لديها صك حضانة، وهي لا تزال زوجته والخلاف الذي بينهم بسيط، متعجباً من نقل الطالب بناء على كلام شفهي دون مستند نظامي، وكيف بموظف في المحكمة يتصرف كولي أمر للطالب، مؤكداً أن نقله أبنه مخالف للأنظمة والتعليمات.

وطالب ولي أمر الطالب وزارة التعليم بفتح تحقيق في الواقعة، مؤكداً أن ما جرى هو مخالف للأنظمة والتعليمات.