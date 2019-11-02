مركز صحي مهر ببيشة يحصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

محمد بن طحيطح(صدى):

حصل مركز صحي مهر في بيشة على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “CBAHI” لعام ٢٠١٩، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة واجتياز التقييم الشامل والإلتزام بتطبيق معايير الجودة وتوفير أقصى درجات الخدمة التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

من جهته أكد مدير صحة بيشة سعيد بن جابر القحطاني إن حصول مركز صحي مهر على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قُدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قِبل جميع منسوبي المركز، مشيراً الى أن صحة بيشة تسعى دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع خدماتها المقدمة للمرضى والمراجعين في جميع المراكز الصحية.تجدر الإشارة ان ٩ مراكز صحية تابعة لصحة بيشة سبق وان تم حصولها علي اعتماد المنشأت الصحية ( CBAHI).