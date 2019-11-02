69 % ارتفاعا في الشركات العقارية المؤهلة للبيع على الخارطة

عادل الحربي(صدى):

ارتفع عدد الشركات التي جرى تأهيلها للبيع أو تأجير المشاريع على الخارطة في برنامج ” وافي “، إلى نحو 255 شركة منذ بدء برنامج التأهيل حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وقفزت بذلك إلى نحو 69% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ بينما نحو 75% من الشركات المؤهلة تتركز مواقعها في ثلاث مناطق، تشمل منطقة الرياض، ومكة، إضافة إلى المنطقة الشرقية.

وتعطي وزارة الإسكان لهذه الشركات العقارية حق الحصول على ترخيص بيع وتسويق عقارات على الخارطة داخل المملكة، ذلك بعد استكمال الشركات المتطلبات النظامية للحصول على الرخص اللازمة لتلك المشاريع.