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كلاكيت «خامس» مرة.. ترامب يعلن وزير جديد للأمن الداخلي

كلاكيت «خامس» مرة.. ترامب يعلن وزير جديد للأمن الداخلي
واشنطن(صدى):

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة وزير الأمن الداخلي بالوكالة “كيفين ماكالينان ” المسؤول عن مواجهة الهجرة غير الشرعية وتعيين “تشاد وولف ” بدلا منه .

وأثار القرار استهجان وسائل الإعلام الأمريكية إذ يضاف “ماكلينان ” إلى قائمة طويلة من المسؤولين الذين غادرو مناصبهم منذ بداية فترة رئاسة “ترامب ” .

كما يعتبر الوزير الجديد “تشاد وولف ” خامس وزير في هذا المنصب في عهد ترامب ، حيث تولى ” ماكلينان ” منصبه خلفاً لكريستن نيلسن التي لم يكن ترامب راضياً عنها والتي تولت بدورها عقب وزيرين آخرين .

و لم يمر على منصب ” ماكلينان ” سوى 6 أشهر فقط ، إذ تم تعيينه في أبريل الماضي وسيغادر في 11 نوفمبر الجاري .


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