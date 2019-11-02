من أجل سوريا.. نقابة عمال «فولكسفاجن» ترفض بناء مصنع في تركيا

برلين(صدى):

أعلنت نقابة العمال القوية لمجموعة ” فولكسفاجن الألمانية ” لصناعة السيارات، أنها ستتصدى لخطة الشركة لبناء مصنع في تركيا بقيمة 1.3 مليار يورو ” 1.4 مليار دولار ” ؛ حتى يتوقف الاجتياح التركي لشمالي سوريا.

ومن جانبه، قال بيرند أوسترلو، رئيس مجلس الأعمال العالمي لـ ” فولكسفاجن ” : ” يرفض ممثلو العمال الموافقة طالما أن تركيا تحاول تحقيق أهدافها السياسية بالحرب والقوة ” .

فيما حاولت بلغاريا، التي كانت ضمن القائمة القصيرة للدول المرشحة لاستضافة المصنع، العودة للمنافسة على الحصول على الموقع عبر عرض محسن لظروف مقر المصنع.

يُذكر أن هذا المشروع يمثل قاعدة لـ ” فولكسفاجن ” للتوسع في تركيا والشرق الأوسط، كما يمثل المشروع حجر زاوية لتركيا لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد فترة من التراجع الاقتصادي عقب الركود.

وجاء ذلك على خلفية إعلان ” فولكسفاجن ” منتصف الشهر الماضي عن تأجيل قرار إنشاء مصنع لها بالقرب من مدينة أزمير التركية، وذلك في ضوء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.