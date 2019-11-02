أنباء عن بيع مياه الري للمزارعين بمصر بسبب أزمة سد النهضة والحكومة المصرية ترد

القاهرة(صدى):

أثار فشل المفاوضات المصرية الإثيوبية حول سد النهضة المخاوف من نقص حاد في مياه نهر النيل بمصر ،وسط تردد أنباء حول بيع مياه الري للمزارعين مما قد يؤثر أيضاً على إنتاج المحاصيل .

وخرجت الحكومة المصرية عن صمتها أمس ، مفندة تلك الأنباء في بيان لها مؤكدة أن هناك بالفعل خطط لترشيد استخدام المياه في الزراعة ببعض المحاصيل الزراعية كإستخدام أسلوب التسوية بالليزر والإعتماد على أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاج وغيرها ، إلا أن بيع المياه للمزارعين لن يحدث على الإطلاق .

وأضاف مجلس الوزراء المصري أن الدولة متعهدة بتوفير مياه الري للمنتفعين من خلال منظومة الري الحديثة المعتمدة على الترشيد ، وأن بيع مياه الري غير وارد على الإطلاق كما ترددت بعض الأنباء .