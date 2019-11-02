بالفيديو.. ناقد رياضي يصدم النصراويين: سعود آل سويلم عاشق للهلال

نواف السالم(صدى):

فجر الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري، مفاجأة مدوية صدمت مشجعي نادي النصر حول عشق سعود آل سويلم، لنادي الهلال نافيًا حبه القديم للنصر.

وأوضح السماري؛ متحدثًا عن آل سويلم: ” من إنتاج وإعداد نادي الهلال؛ حيث تقدم إلى نادي الرياض ثم جاء كهلالي ليذهب إلى نادي النصر ويشتغل شغلته “؛ مؤكدًا أنه ليس محب قديم لنادي النصر مثلما قال.

وقال عبدالرحمن السماري: ” هلالي ما يحضر مباريات الهلال السويلم من تعصبه لنادي الهلال “؛ مشددًا أنه لا يقلل من قيمة سعود آل سويلم، ولكنه يشكو مما يحدث في النصر مؤخرًا من الإدارة الحالية التي أكد أنها لن تستمر؛ بحسب قناة ” 24 الرياضية ” .