شركة بريطانية تخطط لاستثمار ملياري دولار لتأسيس 3 مصانع بالمملكة

لندن(صدى):

كشف سايمون بيني، المفوض التجاري لملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط، عن وجود فرص كبيرة في السوق السعودية، وذلك في حواره مع ” الاقتصادية ” .

وأوضح ” بيني ” أن العديد من الشركات البريطانية تستثمر في السوق للاستفادة من هذه الفرص، يشمل ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية المتطورة مثل صناعة الأدوية والمواد الكيميائية.

كما أشار إلى أن هناك شركات تزيد بشكل كبير استثماراتها في السعودية، مثل “ استرازينيكا، وجي. إس. كي ” ، بالإضالة لـ شركة أنيوس التي تخطط لاستثمار ملياري دولار، لتأسيس ثلاثة مصانع متخصصة في السعودية.