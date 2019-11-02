شركة بريطانية تخطط لاستثمار ملياري دولار لتأسيس 3 مصانع بالمملكة
كشف سايمون بيني، المفوض التجاري لملكة بريطانيا لمنطقة الشرق الأوسط، عن وجود فرص كبيرة في السوق السعودية، وذلك في حواره مع ” الاقتصادية ” .
وأوضح ” بيني ” أن العديد من الشركات البريطانية تستثمر في السوق للاستفادة من هذه الفرص، يشمل ذلك الاستثمارات في قطاع التقنية المتطورة مثل صناعة الأدوية والمواد الكيميائية.
كما أشار إلى أن هناك شركات تزيد بشكل كبير استثماراتها في السعودية، مثل “ استرازينيكا، وجي. إس. كي ” ، بالإضالة لـ شركة أنيوس التي تخطط لاستثمار ملياري دولار، لتأسيس ثلاثة مصانع متخصصة في السعودية.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 42 دقيقة
الخطوات الإصلاحية الإجتماعية والاقتصادية في عهد الملك سلمان آل سعود
بقيادة الأمير محمد بن سلمان آل سعود عرابها الأول عبر رؤية 2030
كانت جريئة جدا أحدثت صدى عالميا اكسب السعودية الثقة في أسواق المال والأعمال..أهمها فصل الحوكمة في كيان محاكم تجارية مستقلة عن بقية الإجراءات العدلية
مما ولد الأمان والاطمئنان للمستثمر على أمواله داخل السعودية.