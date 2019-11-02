12 نظام للتحكم في السيارات الحديثة لمساعدة السائق على قيادة آمنة 

أميرة خالد(صدى):

تطورت أنظمة التحكم في السيارات الحديثة بشكل كبير لتساعد السائق على القيادة الآمنة، حيث اعتمدت هذه الأنظمة على تقنيات تقوم برصد وتمييز حركة السيارة نفسها وحركة السيارات أو الأجسام حولها وحتى حركة الركاب داخلها.

وتعمل هذه الأنظمة بشكل منفصل عن بعضها وبعضها الآخر مرتبط بغيره، مثلا نظام تمييز المشاة يعمل مع نظام تجنب التصادم لكي يحمي الآخرين من اصطدام السيارة بهم.

ونستعرض أهم أنظمة التحكم والأمان بالسيارة ومن أبرزها :

أولا.. نظام فرامل الطوارئ / نظام تجنب التصادم: تعتمد فكرة هذا النظام على أن الرادار الموجود بأعلى الزجاج الأمامي يمسح المنطقة الأمامية للسيارة أثناء سيرها.

ثانيا.. نظام تمييز المشاة: يميز المشاة والأشخاص الذي يعبرون الشارع أمام السيارة، هذا النظام يميز الذي يسير على قدميه أو الراكب على دراجة هوائية أو كرسي متحرك أو عربة أطفال.

ثالثاّ.. نظام مثبت السرعة: يخفض السرعة تلقائيا عند اقتراب السيارة من سيارة أخرى أمامها، وإذا ابتعدت فإنه يعيد السرعة كما كانت.

رابعا..نظام مواءمة الاضواء الأمامية: يغير هذا النظام من حالة انتشار الأضواء الأمامية حسب المنطقة والطريق والمنعطفات والمنخفضات والمرتفعات.

خامسا.. نظام الرؤية الليلية: يكشف هذا النظام المنطقة الموجودة أمام السيارة للسائق، خصوصا المنطقة التي لا تصلها أنوار السيارة.

ساسا.. نظام التحذير من مغادرة المسار: يصدر هذا النظام صوت في حالة مغادرة المسار أو يحدث اهتزاز بسيط في المقعد أو المقود لكي ينبه السائق، و يميز هذا النظام خطوط مسارات الطريق.

سابعا.. نظام تنبيه التجاوز:يستشعر السيارات التي تسير خلف أو أمام السيارة بمناطق لا يراها السائق وينبهه بوجودها.

ثامنا.. نظام التعرف على علامات المرور: يستطيع هذا النظام التعرف على علامات المرور الموجودة على جانب الطريق وأيضا على حالة إشارة المرور وينبه السائق من خلال الشاشة الداخلية بنوعية هذه العلامات وحالتها لكي يساعده على إتباعها.

تاسعا.. نظام مساعدة التوقف: يحتوي هذا النظام على حساسات الوقوف المعروفة الموجودة بمقدمة ومؤخرة السيارة وأيضا كاميرة للرؤية الخلفية ونظام للوقوف الذكي حيث تستطيع السيارة أن توقف نفسها بدون قيادة السائق.

عاشرا.. نظام تمييز النقطة العمياء: هذا النظام يستشعر وجود السيارات في هذه المنطقة وينبه السائق من خلال إضاءة صغيرة توجد بالمرايا الجانبية.

أحد عشر.. نظام الرؤية الشامل:بعض السيارات يوجد فيها كاميرات بالمرايا الجانبية لا تعمل إلا عندما يريد السائق الانعطاف فتكشف له المنطقة التي لا يراها بالمرآة أمامه بالشاشة.

اثنا عشر.. نظام كشف النعاس: يتوفر بهذا النظام مستشعرات لوجه السائق فحين تتضح عليه علامات النعاس فهو ينبه السائق.