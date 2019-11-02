بالصور.. سيارات خطفت الأنظار بمعرض طوكيو 2019 في أول ظهور لها

طوكيو (صدى):

أزاحت شركات السيارات اليابانية الستار عن أحدث سيارتها خلال معرض طوكيو الدولي ، لتقدم الموديلات الجديدة بتصميماتها الفريدة وخاصة ً في عالم السيارات الكهربائية التي كانت أكثر ظهوراً .

وكان من أبرز الموديلات التي ظهرت حتى الآن خلال المعرض الممتد حتى 4 نوفمبر الموديلات التالية :

1- سيارة تويوتا Ultra-Compact BEV الكهربائية ثنائية المقعد والتي يبلغ مدى سيرها 100 كم ، بينما تقف سرعتها عند 60 كم /س لتناسب سرعتها السير داخل المدن .



2- سيارة مازدا MX-30 الكهربائية أيضاً ، ويبلغ مدى سيرها 200 كلم ، وسواعد محركها 103 كيلو وات / 140 حصان ، مع سعة بطارية 35.3 كيلو وات / الساعة .



3- سيارة ميتسوبيشي MI-Tech والتي تعتمد على نظام دفع هجين يتم التحكم فيه عن طريق توربينات غازية .



4-سيارة تويوتا E-Racer الرياضية ، التي تمتاز بنظارة رقمية تنقل الركاب لعالم افتراضي وكأنه على حلبة سباق ، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل القدرة والعزم أو نظام الدفع .