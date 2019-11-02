سحب عينات عشوائية من السجائر الإلكترونية لـ التأكد من مطابقتها للمواصفات

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر أن هيئة المواصفات والمقاييس، منحت الجهات الرقابية صلاحيات سحب عينات عشوائية من السجائر الإلكترونية؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

ويأتي ذلك مع إمكانية تحميل المصنعين والموردين تكاليف إجراء الاختبارات على السجائر الإلكترونية.

وبناءً على اللائحة الفنية للأجهزة المستخدمة للنظم الإلكترونية للتدخين، سيُمنع توريد المنتجات المعنية التي ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، مع سحبها وإتلافها.

وأدرجت هيئة المواصفات كافة الأجهزة بـ ” غير المطابقة ” للمواصفات، في حال لم يقم موردوها باستيفاء متطلبات اللائحة، وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .

كما تصدر الهيئة القرار بسحب المنتجات المخالفة من السوق عند الإمكان أو إعادة تصديرها في حال ضبط المورد قيامه بأي مخالفة لما أقرته اللائحة، مع إمكان سحب المنتجات المخالفة أو حجزها على نفقة المخالف.