مصرع 2 وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الدولي بجازان

تركي السالم(صدى):

وقع حادث تصادم مروع بين باص نقل جماعي وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافره، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات خطيرة.

وتفصيلا، ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بجازان فجر اليوم السبت بلاغا يفيد بوجود حادث تصادم بين باص نقل جماعي وشاحنة على الطريق الدولي بالقرب من قرية السبخة التابعة لمركز قوز الجعافره.

وعلى الفور، هرعت ٩ فرق إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصولها وإجراء الفرز الطبي للحالات اتضح وجود ٥٤ حالة في الموقع، حيث بلغ المصابين ٦ أشخاص منهم ٣ إصاباتهم حرجة و٣ حالات متوسطة وحالتين وفاة.

ونقلت فرق الإسعاف المصابين إلى مستشفى صبيا وبيش لتلقي العلاج اللازم، وأودع المتوفيان في ثلاجة الموتى بمستشفى صبيا العام عن طريق فرق الهلال الأحمر.