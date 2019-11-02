موعد الإعلان عن خطة طرح أرامكو 

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو يوم غد الأحد.

ولفتت إلي أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.

يذكر أن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة قال إن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. مبينا:” سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان”.

وكان مسؤولون ومستشارون من أرامكو عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.