أسباب ظهور الدم في براز الأطفال

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر ظهور الدم في البراز من أكثر المشاكل الصحية إزعاجاً خاصةً إذا كانت لدى الأطفال مما يثير قلق الأمهات .

ويؤكد الأطباء أن هناك أكثر من سبب وراء تلك المشكلة بعضها لا يدعو للقلق مثل تناول الأطعمة التي تظهر بلون أحمر كالشيكولاته والعرقسوس واللفت الأحمر .

كما يظهر الدم في براز الطفل حديث الولادة أحياناً نتيجة ابتلاع كمية من الدم أثناء الولادة ، لكن هناك أسباب أخرى يجب الإنتباه لها وعلاجها هي على النحو التالي :

1- إصابة الطفل بنزيف في الجهاز الهضمي .

2- الإصابة بالقولون التقرحي تسبب آلام وظهور دم في البراز .

3- إصابة الطفل ببعض الأمراض النادرة بالأمعاء .

4- الآثار الجانبية لبعض الأدوية خاصةً المضادات الحيوية .

وفي هذه الحالات يجب مراجعة الطبيب لعلاج الحالة على حسب السبب ، وجميعها يمكن التخلص منه بإتباع التعليمات الطبية .