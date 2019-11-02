قرار بمنح صلاحية تحديد استحقاق دعم متعثري إيجار المسكن لـ قاضي التنفيذ

نايف السالم(صدى):

صرحت مصادر أن برنامج دعم المتعثرين غير القادرين على سداد ‏إيجار المسكن الصادر بقرار مجلس الوزراء، قرر منح صلاحية ‏تحديد استحقاق الدعم من عدمه لقاضي التنفيذ.‏

وعن هذا القرار، فإن البرنامج يتلقى الإحالات من قاضي التنفيذ إلكترونيًا للحالات المستحقة للدعم فقط، وتتم معالجة الحالة وإحالتها للجنة لتحديد نوع ومقدار الدعم الملائم بناء على حالة المستفيد.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقر إجراءات جديدة بشأن برنامج دعم ‏المواطنين غير القادرين على دفع إيجار المسكن‎.‎