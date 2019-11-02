حالات يتحول فيها تسوس الأسنان إلى خطر يهدد الحياة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي تؤثر على صحة الفم هي تسوس الأسنان ” تسوس الأسنان ” ومرض اللثة ” سرطان اللثة ” وسرطان الفم؛ فيما تحدث التجاويف بسبب انهيار مينا الأسنان عن طريق الأحماض التي تنتجها البكتيريا الموجودة في اللوحة التي تتجمع على الأسنان.

ويتسبب تسوس الأسنان غير المعالج في حدوث خراج (التهاب شديد) تحت اللثة يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم وتكون له نتائج خطيرة، وفي حالات نادرة، تكون مميتة.

ويعتبر منع السلوكيات الشديدة الخطورة ، والتي تشمل تدخين السجائر والإفراط في تناول الكحوليات أمرًا بالغ الأهمية في منع الإصابة بسرطان الفم، الكشف المبكر هو المفتاح لزيادة معدل البقاء على قيد الحياة لهذه السرطانات.

ومن الممكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الفم (HPV) ، وهو أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، سرطانات في مؤخرة الحلق، تسمى ” سرطانات البلعوم الفموية ” .