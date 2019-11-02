أصيب خلال احتفاله بهدف.. راشفورد مهدد بالغياب عن مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

بات مانشستر يونايتد الإنجليزي مهددًا بفقدان نجمه الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في مباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وأصيب راشفورد خلال احتفاله بهدفه أمام تشيلسي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وغادر المهاجم الإنجليزي المباراة بعد 7 دقائق من هدفه الرائع بضربة حرة مباشرة في الدقيقة 73 وشعر بعدها بانزعاج في الركبة ليغادر المباراة.

يذكر أن مانشستر يونايتد صعد للمركز السابع في ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة لكنه لا يزال يتخلف بـ 15 نقطة عن المتصدر ليفربول و7 نقاط عن المركز الرابع.