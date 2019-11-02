مالا تعرفه عن «نتاليا».. الفائزة بأول نزال نسائي بالمملكة

نواف السالم(صدى):

بعد فوز النجمة الكندية ناتاليا نيدهارت ،بأول نزال للمصارعة الترفيهية للنساء WWE في تاريخ المملكة، والذي أقيم في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، نستعرض أبرز المعلومات عن تاريخها مع المصارعة.

وتعمل نتاليا صاحبة الـ 37 عامًا، لدى اتحاد المصارعة للمحترفين، وهي ابنة المصارع جيمي نيدهارت، وزوجة المصارع السابق تايسون كيد.

وصنفت في 2011 بالمرتبة الرابعة كأفضل 50 مصارعة، وحصلت على أفضل مصارعة عام 2005 في اتحاد NWA.

كما فازت ببطولة الديفاز، بطولة سيدات سماك داون، أول مصارعة في WWE تحطم الطاولة لتفوز بنزال طاولات، وفازت بنازلين طاولات خلال مسيرتها، وتعد المصارعة الوحيدة في WWE التي تحصل بمفردها على بطولة في مباراة غير عادلة.