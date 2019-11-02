هيئة أمريكية تحسم الجدل حول تسبب «زانتاك» في الإصابة بالسرطان

وكالات(صدى):

أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أمس الجمعة، أنها أجرت تجارب على عقار زانتاك الشهير في علاج حرقة المعدة، أظهرت أنه من المستبعد أن يتسبب في تكون مواد مسرطنة داخل المعدة.

وقالت مديرة مركز تقييم العقاقير والأبحاث في الإدارة، جانت وودكوك، في بيان إن مستويات التلوث المكتشفة في رانيتيدين وهي المادة الفعالة في زانتاك واحتمال تكون مادة (إن.دي.إم.إيه) المسببة للسرطان ” تشبه المستويات التي تتوقعها عند تناول أطعمة شائعة مثل اللحوم المشوية والمدخنة “.

ولفتت الإدارة إلى أن الفحوص التي أجرتها لمحاكاة ما يحدث في المعدة والأمعاء الدقيقة تشير إلى أنه لا يتسبب في تكون مواد مسرطنة.

وأوضحت أنها لا تزال تخطط لتجربة الرانيتيدين على البشر للتأكد مما إذا كان يتسبب في تكون مادة (إن.دي.إم.إيه).

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