بالفيديو..رد «طيران ناس» على شاعر تأخرت رحلته وأعرب عن غضبه في قصيدة

عادل الحربي(صدى):

قرر الشاعر يحيى رياني، أن يعبر عن استياءه من تأخر رحلته التي قطعها من الرياض إلى جازان، من خلال قصيدة وجهها لشركة طيران ناس.

ومن جانبه تفاعلت الشركة مع الشاعر رياني، مقدمة اعتذارها له ولجميع الركاب، حيث رد المتحدث باسم الشركة أحمد المسيند عليه من خلال قصيدة أيضًا.

ولاقت قصيدة الرياني التي أوضح خلالها أنه تم ضياع وقت كبير من إجازته التي يرغب في الاستمتاع بها مع أسرته، تفاعلا كبيرا.