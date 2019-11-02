بمعاونة الزوج..سيدة تختلق خطفها لسرقة شخص معجب بها!

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية ثلاثينية على التخطيط لسرقة أموال شخص معجب بها وأراد إقامة علاقة غير شرعية معها، وذلك بمعاونة زوجها.

وتفصيلا، قررت السيدة وزوجها الاستيلاء على مبلغ 5 آلاف جنيها مصريا، من رجل تعرفت إليه داخل مقهى وحصل على رقم هاتفها، وأراد إقامة علاقة غير شرعية معها.

واكتشف الرجل بعد مدة حقيقة الأمر وأنها لم تتعرض للخطف، وقرر إبلاغ الشرطة.

وبينت التحريات أن المتهمة اختلقت تعرضها للخطف، بمعاونة زوجها الذي تقمص شخصية الخاطف وكان يتواصل هاتفيًا مع الرجل حتى نجح في الحصول على المبلغ منه.

وبمواجهتهم اعترفت السيدة بأنه نظرا لسابقة تعرفها على المجني عليه بأحد المقاهي خططت لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها، وأنها استغلت أن المجني عليه كان معجبا بها ويرغب في إقامة علاقة معها.