أبا الخيل يوضح مزايا قرار تنظيم العمل الليلي

علي القحطاني(صدى):

على خلفية إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي، بما يتضمنه من مزايا وبدلات لعمال الليل، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، مزايا هذا القرار.

وقال أبا الخيل: بالإضافة إلى أهداف قرار العمل الليلي والمتمثلة في تطوير وتحسين سوق العمل وتنظيمه وحفظ حقوق العاملين، فإن القرار أيضاً جاء متزامناً مع قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.

وأضاف: مما يتيح فرص وظيفية للسعوديين الذين يرغبون بالعمل خلال الأوقات التي تناسبهم والمحددة بالقرار.

وعن التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي، كان أبا الخيل قد أوضح أنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب، إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتاد.

يذكر أنه تمت الإشارة إلى أن المقصود بالعمل الليلي هو كل عمل يؤدى في الفترة من الساعة 11 مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

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