الاتحاد يصرف النظر عن التعاقد مع بيدرو إيمانويل

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد، صرفت النظر عن التعاقد مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بعد تمسك نادي ألميريا الإسباني به.

وكان الاتحاد قد أوشك على التعاقد مع إيمانويل، خلال الأيام القليلة القادمة، ليكون خلفًا للتشيلي لويس سييرا، الذي تمت إقالته.

ومازال الاتحاد يبحث عن مدرب جديد ليقود الفريق بدلًا من محمد العبدلي المدرب المؤقت، بعد رحيل لويس سييرا.

يذكر أن تركي آل الشيخ قام بتعيين إيمانويل لتدريب ألميريا الإسباني الذي يملكه، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع فريق التعاون الموسم الماضي.