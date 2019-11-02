مذيعات الجزيرة تعلن الحداد وترتدين الأسود حزنًا على البغدادي!

نايف السالم(صدى):

على ما يبدو أن قناة الجزيرة القطرية، ومذيعاتها قرروا إعلان الحداد على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

ولفتت تغطية قناة الجزيرة لعملية قتل أبو بكر البغدادي، الأنظار،فعقب الإعلان عن تصفيته، تداول رواد مواقع التواصل صورة مذيعة الجزيرة وهي ترتدي الأسود، حيث اعتبر البعض أن مذيعة الجزيرة اختارت الأسود حدادا على البغدادي.

وسخر رواد مواقع التواصل من ارتداء مذيعي ومذيعات الجزيرة للون الأسود، حيث ظهرت المذيعة إلسي أبي عاصي بالأسود أثناء تغطية العملية الأمريكية التي استهدفت البغدادي.

كما ارتدت كل من المقدمة السورية رولا إبراهيم، واللبناني جلال شهدا اللون الأسود خلال تقديم النشرة الإخبارية.

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