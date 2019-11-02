أوراوا الياباني مطارد بالهبوط قبل مواجهة الهلال

ماجد محمد(صدى):

تلقى فريق أوراوا الياباني أمس الجمعة خسارته الـ 12 هذا الموسم، في مسابقة الجوري، أمام مضيفه كاشيما أنتلرز متصدر الترتيب وحامل لقب دوري أبطال آسيا.

وأصبح الفريق الياباني الذي سيواجه الهلال، في نهائي دوري أبطال آسيا 2019، يوم 9 من نوفمبر القادم، على ملعب جامعة الملك سعود، مهددًا بالهبوط إلى مصاف دوري الدرجة الأدنى في اليابان.

ولم تقتصر معاناة أوراوا على تراجع النتائج فقط، بل يفقد أكثر من لاعب في مباراة الهلال المنتظرة، ومنهم الحارس نيشيكاوا بسبب تراكم البطاقات، واللاعب يوكي موتو.