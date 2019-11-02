فشل في اغتصابها فقتلته

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة في مصر حكما بالمؤبد ضد ربة منزل على خلفية اتهامها بقتل مزارع حاول اغتصابها، والتخلص من جثته.

وتفصيلا، كانت الشرطة المصرية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة خمسيني مطعونًا بأنحاء متفرقة بجسده، وكشفت التحقيقات قيام ربة منزل، بارتكاب واقعة القتل والتخلص من الجثة.

وكان المجني عليه حاول معاكسة الزوجة فصدته، وصباح يوم الحادث، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدها بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سكينا على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد ضربها على رأسها.

وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ3 طعنات وتخلصت من الجثة، وتخلصت من سلاح الجريمة بمساعدة زوجها وخاله.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للزوجة، والسجن سنة لزوجها وخالها لإخفائهم جثة المجني عليه.