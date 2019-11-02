رجل يُشوه وجه عروس قبل ساعات من زفافها

لندن(صدى):

تعرّضت فتاة بريطانية، إلى الضرب بقطعة زجاج في وجهها قبل حفل زفافها بساعات، ما أصابها بجروح خطيرة.

وكانت العروس قد خرجت مع أصدقائها للاحتفال بتوديع العزوبية في مطعم، وأصيب بجروح في وجهها بعد أن تعرضت لهجوم وحشي من قبل رجل.

وبدأ الامر عندما سخر الرجل من العروس ونعتها بالعاهرة، ليقوم العاملون بالمطعم بطرده وصديقه من المكان، إلا أنه قام بضربها بكأس من الزجاج في وجهها ما تسبب في تشويهه.

ونقلت العروس إلى المستشفى لتلقي العلاج، واضطرت إلى حضور حفل الزفاف بالرغم من الإصابة القوية التي تعرضت لها.