قرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على مراسم توقيع اتفاق الرياض، التي ستتم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء المقبل.
وغرد ” قرقاش ” عبر تويتر: تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته “.
وتابع:تحالف الحزم عمق إستراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة.
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