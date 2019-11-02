قرقاش: اتفاق الرياض دليل على حيوية تحالف الحزم

أبو ظبي(صدى):

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على مراسم توقيع اتفاق الرياض، التي ستتم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثاء المقبل.

وغرد ” قرقاش ” عبر تويتر: تحالف الحزم بقيادة السعودية الشقيقة أثبت حضوره العسكري والسياسي، وحافظ على التوازن الإستراتيجي في المنطقة، ومراسم توقيع اتفاق الرياض بجهود سعودية استثنائية دليل على حيوية التحالف وقدراته وأهميته “.

وتابع:تحالف الحزم عمق إستراتيجي عربي ضروري في ظروف إقليمية حساسة.