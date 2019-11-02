قائد أرسنال غاضب لتلقيه تهديدات بقتل زوجته

نواف السالم(صدى):

أعرب اللاعب غرانيت تشاكا قائد فريق أرسنال، عن استياؤه في بيان له بعد تلقيه الإهانات والتهديدات هو وعائلته.

وقال تشاكا في بيان نشره نادي أرسنال : الشعور بأن الجمهور لا يفهمني، والإهانات المتكررة التي تلقيتها في المباريات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع والشهور الماضية، أضرت بي كثيراً. قال لي بعض الأشخاص أشياء مثل ‘سنقوم بكسر ساقيك’ و’سوف نقتل زوجتك’ ونتمنى أن ‘تصاب ابنتك بالسرطان.

ولفت إلى أنه وصل إلى” مرحلة الغليان ” الأمر الذي تفاقم بسبب رفض الجماهير له الأحد الماضي أثناء مغادرته مباراة فريقه أمام كريستال بالاس.

وتابع: رغبتي هي العودة إلى نقطة الاحترام المتبادل، وأن نتذكر السبب الذي جعلنا نحب هذه الرياضة منذ البداية، هيا لنتقدم معا مرة أخرى.

كان تشاكا (27 عاماً) تعرض لصافرات استهجان أثناء استبداله وخروجه من أرض الملعب في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، الأمر الذي دفع اللاعب إلى سب الجماهير، ووضع يده على أذنه مطالبا المشجعين برفع أصواتهم في إشارة استفزازية.