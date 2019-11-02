أستاذ جامعي يتلفظ بإيحاءات جنسية ضد طالبة.. والجامعة ترد

القاهرة(صدى):

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لأستاذ جامعي يتلفظ بعبارات غير لائقة قد تصل إلى حد الإيحاءات الجنسية على طالبة، وطردها خارج المدرج بسبب تحدُّثها في الجوال.

وذكر متداولو الفيديو، أن الطالبة هدّدت الدكتور الجامعي قائلة: «أنا هوريك» بعدما ألقى بجوّالها على الأرض، ليرد عليها الدكتور بالقول: «وريني برا، عشان مش هتعرفي توريني هنا»، وهو ما يحمل ضمنًا إشارات غير لائقة.

من جانبها، أصدرت جامعة طنطا موقع الحادث، بيانًا بالتفاصيل، موضحة أن الدكتور طلب من الطالبة هاتفها وبطاقة التحقق من الشخصية بعدما وجدها تتحدث فيه أثناء المحاضرة.

وأشارت إلى أن الطالبة رفضت وأخذت تهدد الدكتور وفوجئ بترديدها عبارات غير لائقة، الأمر الذي استثار غضبه فألقى بهاتف الطالبة، فأعادت الطالبة تكرار نفس العبارات، فطلب منها أن يكون تهديدها خارج المدرج.

وفتحت الجامعة تحقيقًا في الواقعة، وكذلك الاستماع لشهود العيان من الطلاب، وسيتم رفع تقرير مفصل غداً بالواقعة وكافة ملابساتها لرئيس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.