بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتسائل عن الرافضين لـ موسم الرياض: «كله فُل»

عادل الحربي(صدى):

تسائل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن الرافضين لـ موسم الرياض، رغم عدد الزائرين المهول، وامتلاء جميع الفعاليات.

وقال في مقطع فيديو له: « نبض الرياض فل، البوليفارد فل، ونترلاند فل، السفاري فل، الحفلات sold out (بيعت تذاكرها)، المربع والمطاعم فل، واجهة الرياض فل، أبي أعرف مين زعلان من الترفيه! 5 مليون زائر و100 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8 (أسابيع) ».

ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية مختلفة على مدار 70 يوماً في 12 منطقة.