بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتسائل عن الرافضين لـ موسم الرياض: «كله فُل»
تسائل تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن الرافضين لـ موسم الرياض، رغم عدد الزائرين المهول، وامتلاء جميع الفعاليات.
وقال في مقطع فيديو له: « نبض الرياض فل، البوليفارد فل، ونترلاند فل، السفاري فل، الحفلات sold out (بيعت تذاكرها)، المربع والمطاعم فل، واجهة الرياض فل، أبي أعرف مين زعلان من الترفيه! 5 مليون زائر و100 ألف سائح في أسبوعين ولسه باقي 8 (أسابيع) ».
ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية مختلفة على مدار 70 يوماً في 12 منطقة.
اهداء لورى الشبك 🇸🇦🔥💪🏻 pic.twitter.com/PuaYZmHAHS
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 1, 2019
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