فرض 10 ريالات على المسافرين بالرحلات الداخلية باستثناء هؤلاء

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة الهامة للطيران المدني، عن استحداث أجور مرافق المطار ABC مقابل استخدام المسافرين لصالات المطار والمرافق التابعة لها؛ بهدف تمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتحسين مستوى الخدمات فيها.

وقالت إنه سيتم تحصيل مبلغ 10 ريالات من كل مسافر قادم أو مغادر على الرحلات الداخلية بمطارات المملكة كأجور استخدام مرافق المطار.

ولفت مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي محمد بن عبيد العتيبي إلى أن جميع الناقلات الجوية ستلتزم بتحصيل هذه الأجور من المسافرين اعتباراً من 1-1-2020 وتسدد الناقلات الجوية هذه الأجور وفقاً للتعليمات الموضحة بالفاتورة التي تصدرها المطارات بشكل دوري.

وعن الفئات المعفية قال إنهم : فئات الرضع وأعضاء طاقم الطائرة لأداء واجبات على متن الطائرة والطيار والمهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني المكلف من دفع أجر استخدام مرافق المطار، وكذلك أعضاء طاقم الطائرة الذين تم تسجيلهم في قائمة الملاحين الجويين لشركة الطيران ويحملون بطاقة تعريفية بذلك والطيار أو المهندس الجوي أو الملاح الجوي أو الفني وكذلك الركاب المواصلون ترانزيت الذين سيمكثون داخل الطائرة ولن يستخدموا مرافق المطار.