تعليق السفير في اليمن على تحديد موعد اتفاق الرياض

نايف السالم(صدى):

أعلن سفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين «حفظه الله» وقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثمرت في التوصل لـ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأضاف: ستجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء القادم ٥ نوفمبر ٢٠١٩ بقيادة سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وحضور كلا من فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسمو ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وتابع: نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل لـ اتفاق الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية .