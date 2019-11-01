المرور يحذر من عدم إعطاء أفضلية السير.. وهذه عقوبتها

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن أفضلية السير تتساوى في التقاطعات.

وأضافت أنه عند عدم جود إشارات أولوية، تكون أولوية السير للمركبة القادمة من جهة اليمين.

وقال المرور السعودي: الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد، وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.

يذكر أن جدول مخالفات المرور رقم 4، قد وضع غرامة مالية قدرها 500 إلى 900 ريال؛ لعدم الالتزام بهذا الأمر.