منخفض كيار يقترب من سقطري اليمنية

فهمي محمد(صدى):

حذر غرفة الأرصاد في حضرموت اليمنية، الجمعة، اليوم الجمعة، الصيادين في خليج عدن وجزيرة سقطرى من عدم التعمق والإبحار في مدخل خليج عدن الشرقي ومن وإلى جزيرة سقطرى والصومال؛ على خلفيةضطراب وهيجان البحر خلال 48 ساعة.

ولفتت الأرصاد إلى تراجع تصنيف العاصفة المدارية كيار،إلى منخفض مداري وفق آخر بيانات الرصد السطحي، وفق وسائل إعلام محلية.

ويتحرك المنخفض المداري بسرعة 7 عقدة باتجاه ( غرب – جنوب غرب) وتقترب الكتل السحابية الركامية المصاحبة من خليج عدن خلال 24 ساعة لتبدأ تأثيراتها على جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لمحافظة المهرة ابتداء من فجر يوم غد السبت .

ونشرت الأرصاد العمانية صورة جوية توضح استمرار تحرك المنخفض المداري (كيار) إلى جنوب/جنوب غرب نحو جزيرة سقطرى، مع فرص لهطول أمطار متفرقة على سواحل محافظة ظفار، فيما تستمر العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال/شمال غرب نحو وسط بحر العرب.