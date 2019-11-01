بالأسماء.. موعد المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظائف الأرصاد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين على المسابقة الوظيفية الموضحة أسماؤهم، اللذين اجتازوا الاختبار التحريري الذي تم بتاريخ 2/12/1440 هـ لوظائف الرصد بالمرتبة (4).

وأوضحت أن المقابلة الشخصية ستكون يوم الثلاثاء الموافق 8/3/1441 هـ في المقر الرئيسي للهيئة بجدة حي الورود بمسرح الهيئة بالدور (LG) الساعة التاسعة صباحاً.

وأهابت بجميع المرشحين للمقابلة الشخصية الحضور قبل بداية المقابلات بوقت كافي وإحضار أصل الهوية الوطنية.

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