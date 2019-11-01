النصر يختتم استعداداته لأبها بمعنويات عالية (صور)

ماجد محمد(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، على ملعب الملز استعداداته لمباراة غدا السبت أمام نادي أبها.

واشتملت التدريبات على تمارين لياقية، ومناورة كروية، والجري حول الملعب في حضور إدارة النادي.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان السويكت والمشرف العام على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي.

والتقى مدرب الفريق روي فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، حيث انطلقت تدريبات اليوم بتمارين الياقية متنوعة بدأت بالجري بسرعات مختلفة.

وأجرى المدرب عددا من التدريبات التكتيكية المتنوعة قبل أن يختتم التدريبات بمناورة أجراها على منتصف الملعب.

كما واصل الكابتن عبدالفتاح آدم برنامجه التأهيلي اللياقي، فيما توجه لاعبو الفريق بعد نهاية التدريبات إلى معسكر الفريق وذلك استعدادا لمباراة الغد والتي ستقام على الأمير فيصل بن فهد بالملز.

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