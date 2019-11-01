شاهد.. القبض على وافد طعن آخر في مركز تجاري بالدمام

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على وافد سوداني الجنسية أقدم على طعن مقيم مصري في أحد المراكز التجارية بالدمام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مقيم مصري الجنسية يبلغ 27 عامًا من العمر، إلى الاعتداء طعنًا في مركز تجاري بحي أحد غرب الدمام.

وأشار إلى أن الطاعن زميل المجني عليه في العمل، وقد أسفر الاعتداء عن إصابة المصري بثلاث طعنات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم القبض على الجاني وبحوزته أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.