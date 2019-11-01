شاهد.. القبض على وافد طعن آخر في مركز تجاري بالدمام
ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على وافد سوداني الجنسية أقدم على طعن مقيم مصري في أحد المراكز التجارية بالدمام.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مقيم مصري الجنسية يبلغ 27 عامًا من العمر، إلى الاعتداء طعنًا في مركز تجاري بحي أحد غرب الدمام.
وأشار إلى أن الطاعن زميل المجني عليه في العمل، وقد أسفر الاعتداء عن إصابة المصري بثلاث طعنات متفرقة بالجسم، مؤكدًا أنه تم القبض على الجاني وبحوزته أداة الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86084 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, السودانيون اصحاب نية طيبه وصدورهم وسيعه جداً ، لكن اظن ماصار لسعة الصدر مكان ، وفي حضرة شيطان ..
,, الله يشفي المصاب ، ويهونها على السوداني .. آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86084 ] نشر منذ 46 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, السودانيون اصحاب نية طيبه وصدورهم وسيعه جداً ، لكن اظن ماصار لسعة الصدر مكان ، وفي حضرة شيطان ..
,, الله يشفي المصاب ، ويهونها على السوداني .. آمين ,,