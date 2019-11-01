طائرة وائل كافوي تتسبب في أزمة مرورية بالأردن

أميرة خالد(صدى):

شهدت الأردن أزمة مرورية بسبب طائرة وائل كفوري الخاصة التي قطعت الطرق خلال هبوطها، إذ كان متوجهًا لإحياء ليلةٍ في مهرجان ” الهرم ” المُقام في مدينة إربد شمال الأردن.

وعندما وصل كفوري إلى مكان الحفل، جرى قطع طريق إربد-عمان مؤقتًا، وهو الطريق الذي هبطت فيه الطائرة إضافةً إلى تواجد حراسةٍ أمنيةٍ في محيط الحفل، الأمر الذي تسبّب بازدحام السير.

وأثار الزحام الاستياء والتذمر من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن معتبرين أن المسؤول عن إغلاق الطريق اتخذ قرارًا خاطئًا وغير محسوب.