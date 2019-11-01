فيدال يؤرق كونتي.. هل يلبي إنتر ميلان رغبته؟

نواف السالم(صدى):

يبدو أن صفقة فيدال لاعب وسط برشلونة أصبحت تؤرق كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي ، الذي جدد رغبته في التعاقد مع اللاعب من جديد .

وطلب كونتي من إدارة ناديه ضرورة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ” ماركا “ الإسبانية أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود فيدال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها.

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بمدرب إنتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، حيث قال: عشت لحظات رائعة مع كونتي، مستواي ارتفع بفضله، الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين كثير من الأمور.