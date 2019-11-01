عاصفة «مها» تٌثير قلقًا على سواحل الإمارات

أبو ظبي(صدى):

قال المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، اليوم الجمعة، إن الساحل الشرقي للدولة سيشهد اضطرابًا ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، بسبب العاصفة المدارية (مها).

وتوقع المركز أن يشهد البحر على الساحل الشرقي للدولة اضطرابًا، وأن يغمر المد البحري بعض المناطق المنخفضة من الساحل فترة المد العالي.

كما توقع استمرار العاصفة المدارية (مها) بالتحرك شمال غرب باتجاه وسط بحر العرب، وأن تتعمق لتصبح إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى، خلال الـ 24 ساعة القادمة بسرعة رياح حول مركزه 120 – 130 كم/س.