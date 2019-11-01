توجه لزيادة الطاقة التكريرية وتحويل النفط لمنتجات بتروكيماوية (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد المستشار الاقتصادي والنفطي، الدكتور محمد الصبان، أن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار استقطب كثير من الاهتمام العالمي، مشددًا على أنه قطع الشكوك في قوة الاقتصاد السعودي والعالمي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «ياهلا»، أن محافظة جدة هي المكان المناسب لمركز مالي جديد بالمملكة، مضيفًا أن القطاع الواعد بالنسبة للمملكة هو «قطاع السياحة».

وأضاف: «هناك توجّه الآن لزيادة طاقتنا التكريرية، وتحويل النفط الخام لمنتجات بتروكيماوية، وزيادة الصناعات التحويلية، بمعنى آخر: تكامل رأسي يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للنفط».

وأشار إلى أن هناك «كثير من الصناعات والقطاعات التي بدأت مشروعاتها لتحقيق رؤية 2030 تحتاج أيدي عاملة مؤهلة، وأتصور ضرورة الانفتاح في برامج الابتعاث للتعليم والتدريب، مع إعادة هيكلة نظام التعليم في المملكة».