الثلاثاء.. توقيع اتفاق الرياض برعاية خادم الحرمين

الرياض(صدى):

أعلن وزير الإعلام اللبناني، معمر الإرياني، أن مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض سيتم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحكومة و الاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء.

وأضاف خلال تصريحات له: « هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الاشقاء في المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وتابع: «نثمن عاليا هذه الجهود المتواصلة من أشقائنا في السعودية لانجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الايراني واداته الحوثية ودعم جهود الحكومة في تثبيت الامن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة اراضية، وهي مواقف تاريخية مشهوده للمملكة».