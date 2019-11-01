ستيف هارفي يتحدث عن الإسلام: شعرت بالطمأنينة

أبو ظبي(صدى):

قال الممثل والإعلامي الأميركي ومقدم البرامج الشهير، ستيف هارفي، إن حاكم الشارقة تحدث معه عن الإسلام عندما جلس معه على هامش مشاركة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38.

وأضاف هارفي: عندما جلست مع صاحب السمو حاكم الشارقة، قال لي إن الإسلام يؤمن بجميع الأديان، وأنه دين السلام، ويؤمن بالنبي محمد وعيسى المسيح، وبجميع الأنبياء، وهذا معنى أن تكون مسلماً. لقد منحني الراحة والطمأنينة بما أنا عليه.

وتحدث عن والدته ووالده خلال تواجده في معرض الشارقة قائلا: أمي كانت معلمة كنيسة وكانت تعلم قداس الأحد، وكان ذلك ما تربيت عليه، فماذا سأكون أنا؟ ، وكان والدي ملهمي. لقد كان عامل مناجم يكسب 5 دولارات في اليوم وكان يهتم بأمي وأطفاله. تعلمت منه العمل بلا كلل.

تجدر الإشارة إلى أن ستيف هارفي حرص على ارتداء الزي الإماراتي خلال تواجده في الإمارات مما أثار إعجاب الشعب الإماراتي ومحبي هارفي.