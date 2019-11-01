رانيا يوسف تتخلى عن الملابس العارية بإطلالة مرعبة (صور)

القاهرة(صدى):

خرجت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف بإطلالة غريبة ومرعبة بمناسبة احتفالات الهالوين.

ونشرت رانيا يوسف صورًا مع ابنتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام بإطلالات مرعبة.

وشهدت الصور تعليقات طريفة من الجمهور الذي تعود على إطلالات رانيا يوسف العارية والمثيرة للجدل؛ لافتين إلى أن التغيير في إطلالتها من عارية إلى مرعبة مثير للدهشة.رانيا يوسف تتخلى عن الملابس العارية بإطلالة مرعبة

خرجت الفنانة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف بإطلالة غريبة ومرعبة بمناسبة احتفالات الهالوين.

ونشرت رانيا يوسف صورًا مع ابنتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام بإطلالات مرعبة.

وشهدت الصور تعليقات طريفة من الجمهور الذي تعود على إطلالات رانيا يوسف العارية والمثيرة للجدل؛ لافتين إلى أن التغيير في إطلالتها من عارية إلى مرعبة مثير للدهشة.