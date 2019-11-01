كلوب يفتح النار على الكرة الإنجليزية

نواف السالم(صدى):

هاجم بورغن كلوب مدرب ليفربول الجهات المعنية بإدارة كرة القدم في إنجلترا ، موضحًا أنها تتجاهل سلامة اللاعبين.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول تسع مباريات في أربع مسابقات مختلفة الشهر المقبل.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: لاعبون مثل ساديو ماني ومحمد صلاح وجوردان هندرسون يحصلون على أسبوعين فقط راحة سنوية. المهمة التي يقومون بها مرهقة بدنيًا إضافة للضغوط التي تصاحب كل مباراة.

وأضاف:الأمور واضحة والحلول ممكنة. على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد القاري (اليويفا) وروابط الدوري المحلية الجلوس معًا ومناقشة هذه المسائل والتفكير في اللاعبين بدلًا من التفكير في الأمور المالية فقط.

وأكد كلوب أنه إذا تعذر تغيير موعد المباراة فإن ليفربول قد لا يكون قادرًا على خوض بطولة كأس الرابطة، التي تأهل لدور الثمانية فيها بعد الفوز أمام آرسنال بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 5-5 >

وقال المدرب الألماني: ”م نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، إذا كان يتوجب علينا اللعب في الفترة نفسها التي سيكون الفريق فيها في قطر، فهذا يعني وجوب الحاجة لفريقين مختلفين. لكننا لن نترك أي لاعب ليشارك في كأس الرابطة.

وسيتوجه ليفربول، الذي يتصدر الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي، لمواجهة أستون فيلا غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.