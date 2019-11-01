4 فروق بين حامل الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر

عادل الحربي(صدى):

كشف مركز الإقامة المميزة، عن وجود 4 فروق بين الإقامة المميزة وتأشيرة المستثمر.

وأوضح أن التقديم على الإقامة المميزة متاح للأشخاص الطبيعيين، ولا يرتبط حاملها بكفيل، ويحق لحاملها العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها بحرية، ومزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، ويحق له امتلاك العقارات باسمه الشخصي.

وأشار إلى أن تأشيرة المستثمر، يشترط أن يملك المتقدم عليها كياناً اعتبارياً، وتكون المنشأة هي الكفيل له، ولا يحق لحامل إقامة مستثمر العمل في منشآت القطاع الخاص، ولا يحق له امتلاك العقارات باسمه الشخصي وتكون من خلال المنشأة ولغرض محدود.