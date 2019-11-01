بدون إصابات.. توضيح من شرطة حائل بشأن مطاردة سائق باص مدرسي متهور

سعيد العجل(صدى):

أصدرت شرطة منطقة حائل، بيانًا حول القبض على سائق حافلة كان يقودها بسرعة عالية التهور.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري، بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن قيام سائق حافلة بقيادتها بسرعة عالية وتهور، باتجاه طريق حائل العلا مشكلا خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق، وذلك مساء يوم الاثنين 1441/2/29هـ، فقد تمكنت دوريات أمن الطرق من متابعته والسيطرة على الحافلة والقبض على سائقها.

وأوضح أنه «مواطن بالعقد الخامس من العمر، ولم يترتب على ذلك تعرض احد من مستخدمي الطريق أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد، وجرى إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه».

وشرطة منطقة حائل، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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