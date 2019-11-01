شاهد.. لحظة القبض على مختطفي شاب الرياض تحت تهديد «الرشاش»

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة القبض على المتهمين الثلاث المتورطين في خطب شاب تحت تهديد سلاح «رشاش» في الرياض.

وكانت شرطة منطقة الرياض قد أعلنت القبض على ثلاثة مواطنين قاموا باختطاف شاب داخل صندوق سيارة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أنهم على صلةٍ ببعضهم البعض وكانوا بحالةٍ غير طبيعية، حيث جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

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