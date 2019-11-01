النحافة المرضية وطرق علاجها

أميرة خالد (صدى):

قالت ليا حسن خبيرة التغذية ، إن النحافة المرضية عبارة عن نقص الوزن عن المعدل الطبيعي، وتقاس من خلال مؤشر كتلة الجسم، فإن كان مؤشر كتلة الجسم أقل من 18.5 فهذا يعني أن الشخص نحيف ، ويتم تشخيصها عند عدم تناول كمية كافية من الطعام، أو تناول الطعام وإجبار النفس على التقيؤ في حال الشعور بالبدانة أو اتباع حمية غذائية قاسية لغاية الوصول إلى الوزن المثالي.

وتابعت ، أسباب النحافة لا تختلف بين النساء والرجال، لكن قد تعاني النساء النحافة أكثر من الرجال بنسبة بسيطة. ويمكن أن تكون الأسباب نفسية مثل الاكتئاب ما يؤدي إلى فقدان الشهية. وفي كثير من الأحيان قد يؤدي عدم اتباع نظام غذائي صحيح إلى ذلك، كما أن وجود مشكلات في الغدة الدرقية وإفراط عمل الغدة يؤديان إلى عدم الرغبة في تناول الطعام.

ويمكن تفادي النحافة بتناول الأطعمة مع مجموعة من الأشخاص لتعزيز الشهية ، وعدم تناول الماء قبل الأكل حيث يمكن أن يقلل من كميات الطعام ، تناول الوجبة الرئيسية أولاً ثم السلطة لأن السلطة تحتوي على ألياف تُعطى إحساساً سريعاً بالشبع .

وأيضا تفادي تناول الشاي والقهوة والكافيين والسوائل قبل الأكل ، وزيادة الوجبات لتصل إلى 6 وجبات يومية مع غضافة الدهون الصحية للطعام ، وتناول الأطعمة الغنية بالطاقة والسعرات الحرارية العالية مثل كوكتيل الحليب والموز ، والمعجنات والعسل .